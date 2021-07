MDR | 07.07.2021 30 Jahre MDR-Bergsportmagazin BIWAK: Abenteuer zwischen Sandstein und 8000ern

Hauptinhalt

Wenn BIWAK am 12. Juli mit einer neuen Staffel auf Sendung geht, dann ist es genau 30 Jahre her, seit das MDR-Bergsportmagazin zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte. Schon jetzt ist die Jubiläumsstaffel „30 Jahre Abenteuer zwischen Sandstein und 8.000ern“ in der ARD Mediathek abrufbar und vom 12. bis 15. und am 17. Juli 2021, jeweils 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.