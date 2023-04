Die Dokumentation „70 Jahre Dynamo Dresden“ (9. April, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen) blickt auf die reiche und wechselhafte Historie des Vereins zurück. Dazu gehören glanzvolle Zeiten mit großartigen Auftritten auf europäischer Ebene – zum Beispiel gegen Juventus Turin, Bayern München, Atletico Madrid oder den FC Liverpool. Dazu gehören aber auch dramatische Entwicklungen vor und nach der Friedlichen Revolution 1989. Prominente Spieler wie Hans-Jürgen Kreische, Ralf Minge, Ulf Kirsten, Robert Koch und Stefan Kutschke erzählen ihre persönliche Geschichte zur Geschichte der „Schwarz-Gelben“ und erlauben so unterhaltsame wie spannende Einblicke in ihre Dynamo-Zeit.

Der „Mythos Dynamo“ wird im Juni 1971 geboren. Innerhalb weniger Tage gewinnt der Verein Meisterschaft und Pokal und feiert damit das erste Double im DDR-Fußball. Die Euphorie in Dresden ist anschließend nicht mehr zu bremsen. Legendär wird der „Dresdner Kreisel“, technisch anspruchsvoller Tempofußball mit viel Präzision.

Offiziell begann die Dynamo-Geschichte am 12. April vor 70 Jahren im Dresdner Filmtheater Schauburg. Doch war es wirklich so? Die Doku lüftet auch ein bis heute kaum bekanntes Geheimnis zur Gründung der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.

1995 – Letztes Bundesliga-Heimspiel von Dynamo Dresden Bildrechte: MDR/Uwe Karte

Die fünfteilige Serie (9. April, ab 23.05 Uhr im MDR-Fernsehen und bereits jetzt in der ARD Mediathek) thematisiert ebenfalls ausführlich die Geschichte des Vereins – beginnend im August 1991 in der 1. Bundesliga. Die höchste deutsche Spielklasse wird für Dynamo und Hansa Rostock um zwei Plätze erweitert. Dresden startet gegen Kaiserslautern, Rostock gegen Nürnberg – beide haben das Ziel Klassenerhalt. Nach einem Jahr ist Dynamo Dresden das einzig verbleibende Ost-Team. Die Dresdner behaupten sich bis 1994 sehr erfolgreich, bevor im Frühjahr 1995 der sportliche Abstieg – verbunden mit dem Lizenzentzug – zum Sturz in die Drittklassigkeit führt.