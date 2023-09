Die Programmdirektorin des rbb, Martina Zöllner: „rbb und MDR starten zusammen eine neue Programminitiative! EAST ist eine Edition besonderer Dokumentationen, Dokumentarfilme und Podcasts. Da gibt es keine einfachen Wahrheiten – sondern unterschiedliche Sichtachsen auf die Realität. EAST arbeitet nicht mit Weichzeichnern, sondern ist ein Label für den authentischen Blick und für das, was ostdeutsche Erfahrungen ausmacht. ‚Ostdeutsch‘ bleibt ja existent, solange die Zustände hier noch geprägt sind vom unbestrittenen Unterschied in der Lebenserfahrung.“

Jana Brandt, Programmdirektorin des MDR in der Programmdirektion Halle: „Das Besondere an diesem Projekt sind die Erzählperspektiven. Es geht uns darum, einen speziellen ostdeutschen Blick auf gesamtgesellschaftliche Fragestellungen in den Mittelpunkt zu rücken. Also Nähe und Nachvollziehbarkeit zu schaffen, neue Perspektiven aufzuzeigen und Impulse zu setzen für ganz Deutschland. Wir wollen mit unserem Schwerpunkt EAST ein vorwärtsgewandtes, gegenwärtiges Bild zeichnen, welches das Thema Heimat und Identität neu auslotet und Debattenbeiträge aus dem Osten in den Mittelpunkt rückt.”