Trotz Lockdown sind 2020 in Deutschland fast fünf Millionen Fahrräder verkauft worden - so viele wie nie zuvor. Fast 40 Prozent davon waren E-Bikes. Tendenz steigend. Schon bald wird jeder zweite Radfahrende mit Stromunterstützung unterwegs sein, schätzt der Verband der deutschen Fahrrad-Industrie. Immer mehr Menschen satteln um oder überhaupt erst auf. Viele sehen das Pedelec auch als Alternative zum Auto oder zum öffentlichen Nahverkehr und der Arbeitsweg wird zur Fitnessstrecke.

Die Kehrseite des rasanten Wachstums – Lieferengpässe bei den Produzenten, lange Wartezeiten und Fahrradhersteller in Erklärungsnöten: „Wer sein Bike heute bei mir bestellt, dem kann ich nicht versprechen, dass er es noch in dieser Saison bekommt. Seit Monaten verbringe ich viel Zeit damit, Kunden zu vertrösten, weil Teile einfach nicht lieferbar sind", berichtet Andreas Ahner, der in seiner Werkstatt Fahrräder auf Wunsch individuell zusammenstellt und montiert.