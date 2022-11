Was denken sie über ihren Beruf angesichts des Ukraine-Kriegs? Fühlen sie sich gut ausgestattet und vorbereitet? Diesen und anderen Fragen geht der Film nach: am 16. November, 20.45 Uhr, im MDR-Fernsehen und ab dann auch in der ARD Mediathek .

Leopard 2 aus Bad Frankenhausen in der Letzlinger Heide Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Monatelang bereiten sich die Panzersoldaten aus Bad Frankenhausen gemeinsam mit anderen Einheiten der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ auf diese Aufgabe vor. Was zunächst wie eine NATO-Routineaufgabe beginnt, bekommt am 24. Februar 2022 besondere Brisanz: An diesem Tag überfallen russische Truppen die Ukraine und beginnen einen verheerenden Krieg gegen das Land. In der NATO schrillen die Alarmglocken, denn der Krieg findet in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO-Ostflanke statt. Was passiert, wenn der Konflikt auf das NATO-Gebiet übergreift? Diese Frage beschäftigt auch die Soldaten der Eingreiftruppe VJTF. Sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen auf dem Boden des NATO-Bündnisgebietes in Osteuropa kommen, stünden Soldaten aus Thüringen und Sachsen an vorderster Front.