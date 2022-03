MDR I 07.03.2022 Waldwandel – MDR-Film fragt: „Was tun, wenn die Fichten sterben?“

Der neue Film der MDR-Reihe „Exakt – Die Story“ zeigt, wie schwer die ökologischen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Wald in Einklang zu bringen sind und fragt in Politik, Wissenschaft und Waldwirtschaft nach dem richtigen Plan für einen nachhaltig gesunden Wald: am Mittwoch, 9. März 2022, 20.45 Uhr, im MDR-Fernsehen und ab dann in der ARD-Mediathek.