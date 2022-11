MDR I 14.11.2022 Ein Dorf verstummt – MDR-Reihe „exactly“ über Anastasia-Siedler mit rechtsextremen Kontakten

Völkische Siedler mit rechtsextremen Verbindungen haben sich in Wienrode im Harz angesiedelt. Viele Anwohner wagen es kaum, offene Kritik an den neuen Nachbarn zu üben, sie fühlen sich von den zuständigen Kommunalpolitikern alleingelassen. Die MDR-Reportagereihe „exactly“ berichtet über das verstummte Dorf. Der Film erscheint am 14. November um 17 Uhr in der ARD Mediathek sowie auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.