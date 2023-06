Der 17. Juni 1953 beginnt mit viel Hoffnung. Menschen gehen auf die Straße, um ihren Unmut über das Leben in der DDR auszudrücken. Schnell werden auch politische Forderungen erhoben: Rücktritt der SED-Regierung und freie Wahlen. Mit Hilfe sowjetischer Panzer wird der Volksaufstand schließlich niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen kommen ums Leben oder werden von der DDR-Justiz zum Tode verurteilt. Mehr als 15.000 Bürgerinnen und Bürger kommen in Haft.

Aufwendige Recherchen und Gespräche mit Zeitzeugen

Im neuen Podcast „Ein halber Tag Freiheit“ beleuchten die Autoren Pierre Gehmlich und Björn Menzel einzelne Schicksale und rekonstruieren das Geschehen in Mitteldeutschland. Dazu haben sie akribisch in Archiven recherchiert, sich mit Zeitzeugen, Opfern und deren Angehörigen getroffen.

Für MDR-Chefredakteurin Julia Krittian gehören Geschichtsformate wie „Ein halber Tag Freiheit“ zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: „Es ist wichtig, die Ereignisse von damals nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es gibt nur noch wenige unmittelbare Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse erzählen können. Pierre Gehmlich und Björn Menzel haben sich tief in die Materie eingearbeitet und bislang unbekannte Geschichten entdeckt. Mit diesem aufwendigen Recherche-Projekt von MDR AKTUELL ist es gelungen, sie in Erinnerung zu rufen und für die Hörerinnen und Hörer greifbar zu machen.“

jüngste Todesopfers in Leipzig, Paul Ochsenbauer Bildrechte: MDR/Brigitte Dienst In der ersten Podcast-Folge, die bereits in der ARD Audiothek abrufbar ist, erzählen die Autoren die Geschichte des jüngsten Todesopfers in Leipzig, dem damals 15-jährigen Paul. Besonders bedrückend ist auch das Schicksal eines Gärtners aus Magdeburg, der nach den Protesten hingerichtet wurde. Außerdem wird die Geschichte eines DEFA-Kameramanns erzählt, der die Proteste in Halle dokumentiert hat. Seine Bilder sind die einzigen professionellen Aufnahmen des Aufstands und waren jahrzehntelang verschollen.

