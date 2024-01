Die neue Folge ist ab heute 17 Uhr in der ARD-Mediathek und auf YouTube bei „MDR Investigativ“ sowie am 10.1.2024 um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

Maxims Geschichte verdeutlicht den Versorgungsengpass in der Suchtmedizin in Deutschland. Es fehlen Ärztinnen und Ärzte, die Heroinabhängige behandeln können. Von 160.000 Süchtigen nehmen ca. 50 Prozent an einem Substitutionsprogramm teil. In anderen europäischen Ländern ist die Quote höher und liegt bei bis zu 85 Prozent. Das rettet Familien, entlastet Gefängnisse und vermeidet Drogentote. Patrick aus Halle hatte Glück: „Mit den Polatabletten komme ich gut klar. Ich begehe keine Straftaten mehr. Ohne das Programm wäre ich definitiv tot.“