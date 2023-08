Zum Start der neuen Bundesliga-Saison gewährt eine neue Folge der MDR-Reportagereihe „exactly“ Einblicke in die RB-Welt – zu sehen ab Montag, dem 21.8., 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von MDR Investigativ.

RB Leipzig gilt als umstrittenster Verein in der Bundesliga, dennoch hat der Club seit seiner Gründung im Jahr 2009 eine breite Anhängerschaft nicht nur in der Region gewonnen. Die steile sportliche Entwicklung von der fünftklassigen Amateuroberliga bis in die Bundesliga und die Champions League begeistert viele Fußballfans, zumal die Fankultur als friedlich und familiär gilt.