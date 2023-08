125 Krankenhäuser gab es Anfang der 90er Jahre in Sachsen, heute sind es noch 77. Vor allem im ländlichen Raum wurden Kliniken geschlossen oder Fachabteilungen stillgelegt. Patienten und medizinisches Personal, die oft lautstark dagegen protestierten, hatten keine Chance. Mit Schließungen soll nun Schluss sein. „Wir wollen alle Krankenhäuser in Sachsen erhalten“, bekräftigte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Doch ist das sicher?

Denn der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach macht eine andere Rechnung auf: Für die 1.719 Krankenhäuser in Deutschland reiche schon jetzt weder das Personal noch die finanzielle Ausstattung.

Also müsse man klären, welche Kliniken noch benötigt werden. Am Ende der Krankenhaus-Reform könnten es 20 Prozent weniger sein.