„Überall in Thüringen machen sich Eltern Sorgen um den hohen Stundenausfall an den Schulen. Doch eine kurzfristige Lösung des Problems ist nicht in Sicht“, beklagt Claudia Koch, Thüringische Landeselternsprecherin. Die Probleme seien vielschichtig und es fehle einfach überall Personal. Selbst Thüringens Bildungsminister Helmut Holter gibt zu, dass er „viele dicke Bretter bohren muss“. Um den akuten Lehrermangel zu beseitigen, müsse man mutige, neue Wege gehen. So waren beispielsweise 23 Prozent der neueingestellten Lehrerinnen und Lehrer im vergangenen Jahr sogenannte Seiteneinsteiger.

Gymnasiallehrerin Heike Schimke, die Landesvorsitzende des Thüringer Philologenverbandes ist, sieht die Einstellung von Seiteneinsteigern in den Schuldienst kritisch. Vielleicht würde das ja an Regelschulen punktuell funktionieren, an Gymnasien sei jedoch eine vertiefte fachliche Ausbildung nötig. Auch der Bildungsforscher Dirk Richter von der Universität Potsdam warnt vor einer „Deprofessionalisierung des Berufsstandes“. Er sorgt sich jedoch weniger um die fachliche Qualifikation als um die didaktische und pädagogische.