„Diversity – das ist für mich einfach das Wichtigste. Deshalb bin ich wirklich froh, dass wir diese Show hier machen – um das Queer-Sein zu normalisieren“, so Nicolas Puschmann. Um auf den Vielfaltsgedanken als gesellschaftlich besonders relevantes Thema noch stärker aufmerksam zu machen, hat MDR SPUTNIK in seiner Eventreihe „Friends of…“ jetzt Platz für eine große Talkrunde gemacht.

Bei den „Friends of…“-Shows stehen nicht nur die Gastgeber im Vordergrund, sondern vor allem die Geschichten hinter den Menschen. So spricht Nicolas Puschmann zusammen mit Podcasterin Ricarda Hofmann über die großen Veränderungen in seinem Leben: Angefangen von seinem Coming-Out, über seine Teilnahme beim Dating-Format „Prince Charming“ und seine große Liebe Lars.

Bereits vorab hatten Userinnen und User die Möglichkeit, Feedback zu geben und Fragen an Nicolas und seine Gäste zu stellen. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte ein Statement eines Users, der sich aufgrund von Nicolas‘ Teilnahme bei der Tanz-Show „Let’s Dance“ als queer geoutet hat. Nicolas dazu: „Coming Out – das bedeutet für mich Selbstfindung. Deshalb bin ich so happy, dass ich durch meine Arbeit und Repräsentanz andere dazu inspirieren kann.“ Auch Moderator und Schauspieler Jochen Schropp, der sich 2018 öffentlich als schwul geoutet hat, findet, dass man nicht oft genug über das Thema sprechen kann. „Ich verstehe nicht, wenn Leute fragen, warum man immer noch über Coming-Outs reden muss. Woanders auf der Welt steht Homosexualität noch immer unter Strafe. Deshalb sind Sendungen wie diese so wichtig, weil es immer noch nicht normalisiert ist.“

Das Thema Diversität greift der MDR auch in seiner exklusiven Webserie „exactly“ auf. Ab 18. Juli kann die neue Folge „LGBTQ in der Provinz – gefährliches Coming-Out“ in der ARD-Mediathek abgerufen werden. In der aktuellen Folge geht es darum, dass in vielen ländlichen Regionen Ostdeutschlands ein Coming-Out immer noch gefährlich sein kann oder die Anmeldung einer Pride-Demo von Gewaltdrohungen und Beleidigungen begleitet wird.