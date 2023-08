MDR | 28.08.2023 Im MDR und bereits ab 30. August in der ARD Mediathek: Fünf Jahre „Olafs Klub“ und zehn neue Folgen Comedy satt

Seit 2019 ist Comedian Olaf Schubert Gastgeber von „Olafs Klub“. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nun auf zehn neue Folgen freuen – ab 30. August in der ARD Mediathek und ab 2. September immer samstags im MDR-Fernsehen. In der Mixed-Show ulkt Schubert jeweils 45 Minuten lang mit seinen prominenten Gästen. Zwischen Satire und Comedy ist alles dabei, was lustig ist und gute Laune macht.