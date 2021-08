25 Jahre „Einfach genial“: MDR-Erfindermagazin auf Zukunftstour durch Mitteldeutschland

Pilot Guido Platzer und "Einfach genial"-Moderatorin Henriette Fee Grützner mit einem Ultraleicht-Helikopter. Bildrechte: MDR/Daniel Laudowicz

In der Jubiläumsausgabe blickt die Redaktion nicht zurück, sondern in die Zukunft: Moderatorin Henriette Fee Grützner geht auf Entdeckungstour durch das einfach geniale Mitteldeutschland. Ihr Weg führt sie u.a. zu Flugfahrzeugbauern im Eichsfeld. Sie haben einen kraftstoffsparenden Ultraleicht-Helikopter entwickelt, der mit dem Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt ausgezeichnet wurde. An Lösungen von Verkehrs- und Energieproblemen forschen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU-Chemnitz und des Fraunhofer Instituts. Mit ihrer Arbeit an Wasserstoff-Autos sind sie führend in Deutschland. Weit vorn sind auch die Forschenden vom Fraunhofer Institut in Ilmenau. Sie haben einen schwimmenden Roboter konstruiert, der Menschen aus Seenot retten kann.