Eine Freiluftbühne und das neue Theatermodul sorgen direkt zu Beginn des neuen Schuljahrs für Aufregung auf „Schloss Einstein“. Anlässlich des 400. Geburtstags des französischen Dramatikers Jean-Baptiste Molière soll die Komödie „Der Geizige“ einstudiert werden. Mit diesem Stück will die Gruppe um Regisseurin Reena an einem renommierten Theaterwettbewerb teilnehmen. Doch bis dahin wartet noch eine Menge Arbeit, denn anfangs besteht die Theatergruppe nur aus drei Teilnehmerinnen.

Schloss Einstein – Behind the Scenes

Die Welt von „Schloss Einstein“ wird zudem durch zahlreiche Online-Angebote auf kika.de ergänzt. Die Fans können in elf Folgen des Podcasts „Schloss Einstein – total privat“ von MDR Tweens die persönliche Seite ihrer Einstein-Lieblinge kennenlernen. Außerdem entsteht gerade ein interaktives Hörspiel: In „Mission to Mars“ werden ehemalige Einsteinerinnen und Einsteiner zusammen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auf ein spannendes Weltraumabenteuer gehen. Nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sind die Darstellerinnen und Darsteller in der Behind-the-Scenes Talkrunde „Secrets of Schloss Einstein“. KiKA-Moderatorin Jess Schöne wirft ab 18. März einen Blick hinter die Kulissen der Serienproduktion von Staffel 25.