Sie ist ab sofort in der ARD Audiothek und unter mdr.de/zukunftsangst abrufbar.

Journalismus-Studierende haben sich gemeinsam mit Studierenden der Studiengänge Digital Humanities und Data Science die fünf genannten Ängste genauer angeschaut. Für die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen sind eine Podcast-Reihe und ein Daten-Dashboard entstanden, die die jeweilige Angst und ihre Ursachen analysieren – in Interviews mit Expertinnen und Experten, Erzählungen junger Menschen, aber auch in Zahlen und Grafiken, die die realen Umstände der beschriebenen Ängste verdeutlichen.

„Als Masterstudiengang Journalismus möchten wir gemäß unserer Maxime ‚Digital. Innovativ. Relevant‘ gesellschaftlich wichtige Themen anpacken und journalistisch interessant aufbereiten“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Markus Beiler. „Wir möchten dabei nicht nur auf die Probleme hinweisen, sondern auch konstruktiv wirken.“ Ann-Kathrin Lautenschläger aus dem studentischen Redaktionsteam ergänzt: „Daher erzählen wir die Geschichten der Betroffenen, geben ihren Perspektiven einen Raum und zeigen gleichzeitig Bewältigungsstrategien gegen die Ängste auf.“ Neue Impulse von den künftigen Kolleginnen und Kollegen erhalten, das ist für Gerald Perschke von MDR WISSEN eine der wichtigen Erfahrungen dieses Projekts. „Es ist immer wieder spannend zu erleben, wie die Studierenden die Herausforderungen, die wir am Anfang des Semesters stellen, annehmen und kreativ umsetzen.“

Folge 2: „Angst vor einem Rechtsruck“ . 40 Prozent der jungen Menschen in Deutschland haben sie. Warum? Weil Rassismus in unserem Land für Menschen wie Anass Halime Alltag ist. Und weil es schwer sein kann, Zivilcourage zu zeigen. Wie man dennoch aufsteht und sich für Betroffene rechter Gewalt stark macht, erklärt Zivilcourage-Trainerin Julia Miller.

Folge 3: „Klima-Angst“. Was ist das eigentlich? Für Clara ist es die Angst davor, wie das Leben ihrer Familie in Zukunft aussehen wird. Für viele andere gesellen sich zu solchen Sorgen noch Wut und Ärger dazu, weiß Felix Peter von den Psychologists for Future. Er erklärt, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann. Und Klimaforscher Mojib Latif erzählt von den konkreten Handlungsmöglichkeiten, die uns bleiben.