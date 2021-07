MDR | 01.07.2021 „Goldene Henne 2021“: Deutschlands größter Publikumspreis in diesem Jahr erneut in Leipzig

Auch im zweiten Corona-Jahr wird die Verleihung der „Goldenen Henne“, Deutschlands größtem Publikumspreis, wie geplant stattfinden – am 17. September in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. Die glanzvolle Gala, die Kai Pflaume moderiert, wird ab 20.15 Uhr live vom MDR-Fernsehen übertragen.