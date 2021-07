MDR | 08.07.2021 Recherchen von MDR und WDR: Hammerskins – Das geheime Neonazi-Netzwerk

Hauptinhalt

Recherchen von MDR und dem WDR-Magazin MONITOR decken auf, welche Gefahr von den Hammerskins ausgeht, welche Dimensionen das Geflecht von Verbindungen mittlerweile hat und wie fatal der Geheimbund unterschätzt wird. Der Film von Johanna Hemkentokrax, Axel Hemmerling, Julia Regis und Jochen Taßler läuft am Montag, 12. Juli 2021, 21.50 Uhr in der Reihe „Exclusiv im Ersten“ und ist ab dann in der ARD Mediathek verfügbar.