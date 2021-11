MDR | 23.11.2021 "Hauptsache gesund extra": MDR mit weiterer Corona-Sprechstunde – jetzt mit doppelter Sendezeit

Hauptinhalt

Aufgrund der großen Resonanz vergangenen Donnerstag beantwortet das MDR-Gesundheitsmagazin „Hauptsache gesund“ erneut zahlreiche Corona-Fragen aus dem Publikum. Namhafte Expertinnen und Experten stehen Rede und Antwort. Dafür verdoppelt der MDR am 25. November, ab 20.15 Uhr die Sendezeit auf 90 Minuten. Die Fragen können ab sofort per E-Mail, Telefon oder im Chat gestellt werden. Ab 25. November steht das Extra in der ARD Mediathek.