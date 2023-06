Allein die Eröffnungs- und Abschlussfeier haben bundesweit 2,2 Millionen Menschen live im rbb verfolgt. Auch die Berichterstattung auf Sportschau.de und die begleitenden barrierefreien Angebote in Leichter Sprache stießen auf positive Resonanz. Mit der erstmaligen Übertragung der Special Olympics World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung unterstreicht die ARD die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion für die Gesellschaft. Die Federführung für die Berichterstattung im Ersten hatte der MDR.

Special Olympics World Games 2023 - Rhythmische Sportgymnastik Bildrechte: SOWG/Stefan Holtzem Das Erste hat die am Sonntagabend zu Ende gegangenen Special Olympics World Games mit gleich vier exklusiven Sportschau-Ausgaben begleitet und darin insgesamt 210 Minuten aus Berlin berichtet. Darüber hinaus wurde über die Special Olympics auch in tagesaktuellen ARD-Magazinen wie dem Morgenmagazin berichtet. Genauso informierten täglich Tagesschau und Tagesthemen über die Spiele in Berlin. Beteiligt war auch der KiKA und die Dritten Programme, die bspw. in ihren regionalen Magazinen ausführlich berichteten oder live vor Ort waren.

In die Berichterstattung waren erstmals auch Kolleginnen und Kollegen mit geistiger Beeinträchtigung eingebunden. So war der TV-Reporter Frank Schmidt für das Erste an den Wettkampfstätten unterwegs und hat sich unter anderem mit den deutschen Judoka einen Schaukampf geliefert. Zudem hat Online-Reporter Sebastian Stuart Texte in Leichter Sprache für Sportschau.de produziert.

Mit den Übertragungen im Ersten unter Federführung des MDR wurden die Special Olympics als buntes und inklusives Breitensport-Event zur Begegnung und Bewegung präsentiert, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu erhöhen. Die Eröffnungsfeier sowie die Abschlussfeier hat der rbb live im Fernsehen übertragen.

Im Web wurde die Berichterstattung auf Sportschau.de gebündelt. Viele Beiträge sind dort weiterhin abrufbar. Auch im Hörfunk haben die Radiowellen der ARD täglich ausführlich über die Special Olympics berichtet.

Barrierefreie Berichterstattung im Ersten

Alle Sendungen im Ersten von den Spielen in Berlin wurden mit Untertiteln für hörgeschädigte Menschen ausgespielt. Zusätzlich und als Premiere wurden die Special Olympics World Games auch in Leichter Sprache begleitet – unter anderem im Web auf Sportschau.de. Leichte Sprache ist eine vereinfachte Form der Alltagssprache, die unter anderem kognitiv eingeschränkten Menschen den Zugang zu Informationen ermöglicht.

Über die Special Olympics World Games