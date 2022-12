MDR | 05.12.2022 Staraufgebot im MDR-Fernsehen zur 28. José Carreras Gala im Kampf gegen Leukämie

An der Seite von Gastgeber und Stifter José Carreras werden nunmehr zum dritten Mal Mareile Höppner und Sven Lorig durch die emotionale Benefizgala führen. Der MDR überträgt „Die José Carreras Gala 2022“ am 7. Dezember ab 20.15 Uhr live aus Leipzig. Die Sendung ist im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.