Den Auftakt macht der Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Dort finden im Weinberg-Campus am Mittwoch, 30. März, ganztägig die Präsentationen der Forschungsergebnisse statt. Ab 17 Uhr überträgt dann der MDR im Livestream und bei YouTube das große Finale. Am 1. April ist MDR WISSEN dann in Jena in der Ernst-Abbe-Hochschule dabei, wo das Finale der Landeswettbewerbe Thüringen stattfindet und vom MDR ab 16 Uhr live im Web übertragen wird. Mit der abschließenden Live-Übertragung am 9. April, ab 18 Uhr aus dem sächsischen Gymnasium Bürgerwiese in Dresden beendet der Landeswettbewerb Sachsen den Reigen der drei mitteldeutschen Länderausscheide. Die jeweiligen Gewinner qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“, der vom 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck stattfinden wird.