Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MDR | 23.10.2023 „Kein Ausweg – Flucht aus Afghanistan“: MDR-Reportage zieht Bilanz

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 14:49 Uhr

Die MDR-Reportage „Exakt – Die Story“ zieht Bilanz nach zwei Jahren Afghanistan-Politik der Ampelkoalition und porträtiert Flüchtende und ihr Scheitern an der deutschen Bürokratie: am Mittwoch, 25. Oktober, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.