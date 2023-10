„Noch nie war im MDR so kompakt so viel großartiges osteuropäisches Kino zu sehen, darunter allein vier Filme, die im MDR ihre Premiere feiern“, freut sich Daniela Adomat, Redaktionsleiterin Lizenzen, Film und Serie beim MDR.

In der diesjährigen Themenwoche geht es inhaltlich neben Glaubensfragen und Fake News auch um Kunstdiebstahl und eine Rettungsmission im All.

Oscar-Kandidat „Victim“ (Slowakei/Tschechien/Deutschland, 2022) stellt das Leben einer alleinerziehenden Mutter aus der Ukraine in den Mittelpunkt, die in Tschechien ins Spannungsfeld von Politik und Fake News gerät.

Um das Leben eines homosexuellen Wunderheilers geht es in „Charlatan“ (Tschechien/Polen/Slowakei/Irland, 2020). Der MDR hat damit den tschechischen Oscar-Kandidaten aus dem Jahr 2021 im Programm.

Der Oscar-Kandidat „Corpus Cristi“ (Polen, 2019) handelt von einem jungen Mann, der nach Ostpolen aufs Land geschickt wird, um in einem Sägewerk zu arbeiten. Doch er gibt sich als Priester aus und wird zum Segen für die Region.

Eine spektakuläre Rettungsmission im All erleben die Zuschauer in „Salyut-7“ (Russland, 2017). Eine unbemannte sowjetische Rettungsstation droht auf die Erde zu stürzen. Ein Film, der an wahre Begebenheiten angelehnt ist.