Die Reihe wird zuerst in der ARD Mediathek veröffentlicht und jeweils eine Woche später sonntags um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen gezeigt. Zudem wird der MDR künftig exklusive Formate für die ARD-Reihe „Crime Time“ in der ARD Mediathek produzieren: u.a. „AMOK – Erfurt und die Folgen“ über das Attentat vor 20 Jahren oder den Kunstraub von Gotha.

Ab 21. April zeigt der MDR exklusiv für die ARD-Reihe „Crime Time“ in der ARD Mediathek die neue fünfteilige Serie „AMOK – Erfurt und die Folgen“. In der Reihe geht es um den Amoklauf vom 26. April 2002 am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Vor 20 Jahren erschoss ein ehemaliger Schüler 16 Menschen und dann sich selbst. Durch diese Tat wurden in Erfurt und Umgebung bis heute rund 10.000 Menschen traumatisiert, viele davon schwer oder sehr schwer, teilweise mit Suizidgefährdung. Der Amok-Lauf hat auf diese Weise viele Biographien einschneidend verändert.