VW Sachsen Vorreiter bei E-Mobilität - in Zwickau läuft kein Verbrenner mehr vom Band. Bildrechte: MDR/Volkswagen AG

In den Autowerken von VW in Sachsen laufen bereits ausschließlich E-Autos vom Band. Auch andere große Autohersteller setzen auf Elektromobilität. 20 Prozent der in Europa verkauften E-Autos kommen aus Sachsen. Da wird deutlich, welche Auswirkungen es auf den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland hat, dass man in Zwickau und Dresden zu 100 Prozent auf Elektromobilität setzt. Und eine Fahrt durch Oslo zeigt den Blick in eine mögliche Zukunft: Dort fährt schon heute mehr als jedes zweite neue Auto mit Strom.



Auf Deutschlands Straßen sind inzwischen über eine Million Elektroautos unterwegs. Doch wo sollen die vielen neuen Autos tanken? Und wo kommt der grüne Strom dafür her? Damit der Elektroverkehr in Zukunft reibungslos läuft, müssen mehr Ladestationen, mehr Solarparks und Windräder her. Stellen die Landesregierungen die richtigen Weichen, damit die E-Auto-Fahrenden zwischen Dresden, Erfurt und Magdeburg nicht auf der Strecke liegen bleiben und E-Mobilität in Mitteldeutschland ein Erfolg wird? „Exakt – Die Story“ vom MDR fragt nach …