MDR I 09.09.2022 „Lebensretter inside“: MDR startet in ARD Mediathek neue Staffel über Frühchen-Station der Uniklinik Leipzig

In der neuen sechsteiligen MDR-Staffel „Lebensretter inside“ erzählen Familien und das medizinische Personal ihre sehr persönlichen Geschichten – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek und ab 15. September in drei Folgen immer donnerstags um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.