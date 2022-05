Über 20 Million Deutsche haben sich mit Corona infiziert und gelten inzwischen statistisch als genesen. In der Realität aber sind viele von ihnen alles andere als gesund. Das spürt Dr. Arne Drews täglich in seiner Lungenarztpraxis in Grimma. „Seit Oktober 2020 haben wir wirklich Monat für Monat Rekord-Patientenzahlen und die zweithäufigste Diagnose ist dieses Post-COVID geworden. Also Leute, die monatelang noch zu tun haben mit den Folgen der Erkrankung. Long-COVID, das sind verlängerte Krankheitsverläufe bis zu drei Monate." Oft sieht der Pneumologe, dass bei seinen Patientinnen und Patienten die Lungenfunktion wieder in Ordnung ist. Doch rund 25 Prozent von ihnen klagen über Gedächtnisstörungen, sind müde und erschöpft.