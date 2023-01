MDR I 17.01.2023 „Making Of – powered by BRISANT“: Neues ARD Mediatheks-Format geht an den Start

Hauptinhalt

„Making Of – powered by BRISANT“ heißt das neue Mediatheks-Format des MDR für die ARD, welches am 20. Januar startet. Produziert für ausgewählte fiktionale hochwertige Serienhighlights gewährt „Making Of“ einen Blick hinter die Kulissen dieser Produktionen.