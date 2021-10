Die 5-teilige Reihe „Umwelt in Ostdeutschland“ in der ARD Mediathek (ab 28. Oktober) und im MDR-Fernsehen (31. Oktober, 22.20 Uhr) begleitet Menschen aus Ostdeutschland, die mit ihren Visionen und Innovationen die Zukunft ihrer Heimat gestalten wollen. Klimaaktivisten in Bitterfeld, Förster in Thüringen, grüne Politikerinnen und Politiker an Elbe und Ostsee, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Leuna, engagierte Menschen in der Lausitz – sie alle wirken im Spannungsfeld zwischen dem Erbe der DDR und den aktuellen globalen Herausforderungen.