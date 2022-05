MDR | 03.05.2022 „Manchmal möchte ich schon mit dir“ – MDR feiert mit Roland Kaiser seinen 70. Geburtstag

Roland Kaiser wird am 10. Mai 70 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er aber noch lange nicht. Anlässlich seines runden Geburtstages zeigt das MDR-Fernsehen am 6. Mai das große Konzert aus der Arena am Berliner Ostbahnhof und trifft ihn am 8. Mai zum Dinner. Beide Formate sind auch in der ARD Mediathek abrufbar.