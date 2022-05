Die Reihe "Go West Go East" erzählt vom Leben im geteilten Deutschland, von Menschen und ihren Erfahrungen zwischen BRD und DDR. Es geht um dramatische Fluchtgeschichten, Familienkonflikte, um Anpassung und Widerstand.

"Verrechnet oder verraten? Flucht über die dänische Botschaft" rekonstruiert den Fluchtversuch einer Gruppe aus Thüringen: Am 9. September 1988 machten sich sieben Männer, sechs Frauen und fünf Kinder von Ilmenau im heutigen Thüringen auf den Weg. Ihr Ziel: die dänische Botschaft in Ost-Berlin.

In der Nacht erschienen in der Botschaft mehrere Stasi-Mitarbeiter. Zwei Reisebusse rollten in den Hof, die Stasi stand Spalier und erwartete die Familien. Den Thüringern war klar: Der Westen war nun weiter weg als je zuvor. Ihre Fahrt ging ins Stasi-Hauptquartier in die Magdalenenstraße in Berlin-Lichtenberg. Stundenlange Verhöre folgten. Die Kinder wurden in Heime gebracht.