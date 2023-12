Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MDR | 12.12.2023 MDR-Reportage „Exakt – Die Story“ zum Thema: „Gangsterjagd – Polizei im Kampf gegen die Mafia“

Hauptinhalt

Der neue Film aus der MDR-Reihe „Exakt – Die Story“ zeichnet nach, wie die Polizei in den vergangenen Jahrzehnten gelernt hat, eine weltweit operierende Verbrecher-Organisation zu bekämpfen, und wie herausfordernd Ländergrenzen für die Politik dabei sind – zu sehen am Mittwoch, 13. Dezember, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.