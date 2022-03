Der MDR hatte im November 2020 im Rahmen einer Ausschreibung unter dem Label „Mein Schwein pfeift“ Produzentinnen und Produzenten aufgerufen, das ländliche Lebensgefühl der Menschen mit Witz, überraschenden Auflösungen und einer zugespitzten Geschichte zu ergründen. Herausgekommen sind drei junge Miniserien, die sich um sorbischen Rap, die Abenteuer einer ambulanten Pflegefachkraft und einen Fußballplatz am Abgrund eines Tagebaurestloches drehen.

Johanna Kraus, Redaktionsleiterin Fernsehfilm und Serie beim MDR: „Das junge Leben auf dem Land kommt oft zu kurz im fiktionalen Erzählen. Darum haben wir es zum Ausgangspunkt für unsere drei neuen Serien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gemacht. Aus der Region heraus erzählt, führen sie in Lebenswelten und Themen, die sich mit Tradition, Infrastruktur und Zusammengehörigkeit auseinandersetzen. ‚Straight Outta Crostwitz‘, ‚Die Pflegionärin‘ und ‚Ollewitz‘ wurden explizit für ein Publikum zwischen 30 und 49 Jahren und für die ARD Mediathek konzipiert. Wir freuen uns über die drei unterschiedlichen, aber gleichsam sehr unterhaltsamen Short-Dramedy-Serien und hoffen, dass sie dem Publikum viel Freude bereiten werden.“

„Straight Outta Crostwitz“

Hanka (Jasna Fritzi Bauer), eine junge Sorbin, ist ihr Volksmusiksängerinnen-Dasein in ihrer sorbischen Community in Crostwitz leid. Sie träumt vom Rap. Um ihren Traum zu verwirklichen, muss Hanka sich ihrer Versagensangst stellen und sich von den konservativen Ansichten ihres Vaters (Volker Zack) emanzipieren; genau wie ihr Bruder Beno (Steven Preisner), für den es an der Zeit ist, sich endlich zu seiner Homosexualität zu bekennen. Beide Geschwister sind zerrissen zwischen der Liebe zu ihrer Familie, ihren Wurzeln, ihren Traditionen und ihrem Traum, daraus auszubrechen.