MDR | 17.06.2022 MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Wassernotstand – Auf dem Trockenen. Wenn Wasser immer knapper wird“

Wie schon in den letzten Jahren stehen Mitteldeutschland Monate bevor, die geprägt sein werden von Trockenheit und Wassermangel. Wie Wirtschaft und Gesellschaft damit umgehen und welche Lösungen es für das Problem gibt, darüber diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am 20. Juni 2022. Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.