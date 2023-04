Am 8. April findet eine der größten mitteldeutschen Musikshows in diesem Frühjahr statt und zwar in Annaburg. Die Stadt in Sachsen-Anhalt wird aber nicht nur zum musikalischen Happening, sondern auch zur Schaltzentrale zahlreicher Osterfeuer aus ganz Mitteldeutschland – denn Sarah und Lars wollen mit dem Publikum ein riesiges Osterfeuer feiern.