Auf der Facebook - und Instagram -Seite von „Meine Schlagerwelt“ wird im Vorfeld und am Showtag intensiv über das große Live-Event berichtet. Unter www.meine-schlagerwelt.de finden sich am Sendungstag alle Liedtexte zur „Kaisermania“ zum Mitsingen, Hintergrundgeschichten über den Schlagerstar, Interviews und Fanaktionen. Hier können die Userinnen und User außerdem für ihren ultimativen Kaiser-Hit stimmen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden exklusiv 3x2 Konzert-Tickets für die brandneue Roland-Kaiser-Tour verlost. Per WhatsApp können Grüße an Roland Kaiser gesendet werden, die live während des Konzerts über den Fernsehbildschirm laufen. Der gesamte Roland-Kaiser-Abend wird auch unter mdr.de live gestreamt.



Alle Live-Produktionen sind nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar. „Alle lieben Kaiser“ wird sieben Tage nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zu finden sein. Das Konzert „Roland-Kaiser – das große Konzert“ steht bereits in der Mediathek bis Mai 2023. Die Dokumentation „Legenden – Die Roland Kaiser Story“ geht sieben Tage vor Ausstrahlung, am 24. Juli (00.00 Uhr) online first und wird zwölf Monate in der Mediathek abrufbar sein.