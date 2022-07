Ab heute (11. Juli) sind die beiden ausnahmsweise eine Woche lang als Duo auf dem Sender. Danach wird Lars im wöchentlichen Wechsel mit Antonia immer Montag bis Freitag von 5 bis 9 Uhr Sachsen-Anhalt bestens in den Tag begleiten. Gemeinsam mit den MDR SACHSEN-ANHALT-Regionalstudios recherchieren und erzählen sie die Geschichten, über die jeder spricht, die bewegen und berühren, die nicht mehr loslassen und die man unbedingt weitererzählen will. Die Reporterinnen und Reporter in Stendal, Wernigerode, Dessau, Wittenberg, Naumburg, Halle und dem Landesfunkhaus in Magdeburg unterstützen Antonia und Lars mit ganz viel Ortskenntnis und Gefühl für die regionalen Themen.

Dazu spielt MDR SACHSEN-ANHALT die „Hits unseres Lebens“. So macht Aufstehen nicht nur Spaß, sondern bringt Sachsen-Anhalt gut informiert und bestens unterhalten in den schönsten Morgen und gibt Energie für den ganzen Tag: mit Humor, ganz nah am Alltag, im Radio oder mobil auf dem Smartphone, zuhause und unterwegs. Radio an und der Tag kann kommen!

Lars Wohlfarth Bildrechte: MDR/Marcoo Prosch Lars Wohlfarth (40): „Ich biete 15 Jahre Mitteldeutscher Rundfunk. Hier bin ich ‚groß‘ geworden, hier habe ich MDR SPUTNIK, MDR TWEENS, MDR JUMP, MDR AKTUELL und die Landesfunkhäuser liebgewonnen. Meine neue Beziehung mit MDR SACHSEN-ANHALT soll etwas ganz Festes werden. Mein Trumpf ist: Hemd, Charme und Fliege. Meine größte Herausforderung wird dabei: aufstehen, wenn selbst die Vöglein noch keinen Pieps von sich geben. Für Sehr-früh-munter-werden-Tipps bin ich dankbar.