MDR | 23.08.2023 Neuer „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg mit Claudia Michelsen: In „Du gehörst mir“ ermittelt sie als Kommissarin Doreen Brasch im Fall einer Kindesentführung

Mit seiner Ausstrahlung am 27. August, um 20.15 Uhr im Ersten beendet der neue Polizeiruf 110 aus Magdeburg die Sommerpause der Sonntagskrimis in der ARD. „Du gehörst mir“ ist der 18. Fall für Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch. Seit zehn Jahren ermittelt sie in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Ihr erster Fall „Der verlorene Sohn“ wurde am 13. Oktober 2013 ausgestrahlt.