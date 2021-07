Herbert Köfer war oft im MDR zu sehen. Bei „MDR um 4“ und im „Riverboat“ feierte er seinen 100. Geburtstag. Und auch seine letzte Rolle hat er in Leipzig gespielt: Als Leo Lachmann – passender kann wohl kein Filmname sein – war er in Folge 925 der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" (immer dienstags im Ersten) dabei.

Schauspieler Herbert Köfer erhält die Ehrenhenne in der Kategorie "Lebenswerk". Bildrechte: dpa

Seine beeindruckende Karriere begann der Berliner vor über achtzig Jahren. Im DEFA-Film „Nackt unter Wölfen“ überzeugte er als gnadenloser KZ-Wächter. Neben Rolf Herricht sorgte er für Lachanfälle. Und spätestens in „Rentner haben niemals Zeit“ spielte er sich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. 1952 baute er den Deutschen Fernsehfunk (später Fernsehen der DDR) mit auf, durfte sich in allen Genres ausprobieren und wurde siebenmal zum „Fernsehliebling“ gewählt. Nach 1989 wirkte Köfer unter anderem in ARD-Serien wie „Auto Fritze“ und „In aller Freundschaft“ mit. Im Oktober 2020 erhielt er zum zweiten Mal den Publikumspreis „Goldene Henne“ für sein Lebenswerk.