Vom ersten Anruf in der Praxis bis zur Behandlung warten psychisch Erkrankte bundesweit rund 20 Wochen. Wochen, in denen sich die Erkrankung verschlimmern und chronisch werden kann. Der Anrufbeantworter vertröstet und Therapeutinnen und Therapeuten winken ab. Es fehle schlicht an Therapieplätzen. Stimmt nicht, sagen die gesetzlichen Krankenkassen. Deutschland sei gut versorgt. Wie kommen Betroffene und Praxen mit den langen Wartezeiten zurecht? Wie überbrücken Suchende die Zeit? Und: Lohnt sich Onlinehilfe? „Exakt – Die Story“ geht diesen Fragen nach.

Louisa aus Weißenfels hat anderthalb Jahre nach einem Therapieplatz gesucht. Bildrechte: MDR/Dennis Weißflog

„Wenn ich überlege, dass ich in meiner kompletten Tiefpunktphase einen Therapeuten hätte suchen müssen – ich wüsste nicht, ob ich es geschafft hätte“, sagt Louisa aus Weißenfels. Die 25-Jährige leidet an einer Depression. Nach einem Klinikaufenthalt hat sie mehr als anderthalb Jahre lang nach Therapeutinnen und Therapeuten gesucht. Weil sie in ihrer Nähe niemanden fand, pendelt sie nun wöchentlich in die nächstgrößere Stadt. Eine andere Betroffene aus Magdeburg schildert anonym: „Ich habe die Therapieplatzsuche und meine Lebensziele aufgegeben und lebe jetzt einfach damit, dass ich nie ein produktives und erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft sein werde.“