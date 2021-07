Die Idee, den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu knüpfen, ist zunächst nachvollziehbar: Die Gesellschaft wird immer älter. Doch bleiben die Menschen bis ins hohe Alter auch gesund und leistungsfähig? Eben nicht!, warnen die Altersforscher. Es brauche andere Ideen, damit die Älteren ihren Ruhestand genießen können, dies aber nicht auf Kosten der Jüngeren geschieht.

Wie sieht eine gerechte Rentenformel aus? Was bringt es, wenn auch Beamte und Selbständige ins Rentensystem einzahlen? Wie kommen jene über die Runden, die in ihrem Berufsleben wenig verdient haben? Und warum können unsere Nachbarn in Österreich viel besser von ihrer Rente leben?