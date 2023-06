Wenn der SC Magdeburg am kommenden Wochenende in Köln im Final-Four-Turnier um den Titel in der EHF Champions League spielt, ist MDR SACHSEN-ANHALT für die Handballfans ganz nah dran.

MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Jens Lampe Bildrechte: MDR/Manuel Mohr Für die SCM-Fans, die die Spiele am Radio verfolgen wollen, bietet der MDR ein ganz besonderes Live-Erlebnis. Über die volle Spielzeit kommentiert MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Jens Lampe beide SCM-Partien. Zu hören sind die Live-Reportagen über den DAB+-Kanal „MDR S-ANHALT extra“, in der „Sport im Osten“-App sowie online unter mdr.de/sport. So verpassen die Handballfans keine Sekunde des Halbfinales am Samstag ab 15.15 Uhr gegen den FC Barcelona sowie vom zweiten SCM-Spiel am Sonntag. In dem treffen die Magdeburger – im Idealfall im Finale ab 18.00 Uhr, aber andernfalls in dem um 15.15 Uhr beginnenden Spiel um Platz 3 – auf Paris St. Germain oder den polnischen Verein KS Kielce.

Bei beiden Spielen schalten natürlich auch die Radioprogramme MDR SACHSEN-ANHALT und MDR AKTUELL immer wieder live in die Halle.

Auch MDR-Fernsehreporter sind in Köln vor Ort. Für den Spielbericht vom Halbfinale, der am Samstag ab 19.00 Uhr bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE sowie bei MDR AKTUELL zu sehen ist, holen Jens Keller und Thomas Pasold die ersten Stimmen ein.