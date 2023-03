Nachdem das erste Serien-Crossover der beiden ältesten Kinderserien „Schloss Einstein“ und „Die Pfefferkörner“ am Freitag, 24. März um 19.30 Uhr bei KiKA ausgestrahlt wird, gibt’s ab Montag, 27. März, gleich 26 frische Folgen der Internatsserie. In der neuen Staffel nimmt das Erfurter Einstein-Gymnasium an einem Zukunftswettbewerb teil.

Neben acht neuen Hauptrollen bei den Schülerinnen und Schülern gibt es auch bei den Erwachsenen einen Neuzugang: Referendarin Emilia Amani, gespielt von Tua El-Fawwal, Gewinnerin des Deutschen Schauspielpreises 2020. Sie soll die Einsteinerinnen und Einsteiner beim Wettbewerb in puncto Teamarbeit und Wirtschaftlichkeit fit machen. Mit welchen innovativen Ideen sie antreten, erfahren die Fans dann montags bis freitags, immer um 14.35 Uhr bei KiKA. Die einzelnen Folgen stehen außerdem jeweils am Tag vor der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung und können auf kika.de und im KiKA-Player geschaut werden.

Die Welt von „Schloss Einstein“ wird auch in diesem Jahr durch zahlreiche Online-Angebote ergänzt. An den Wochenenden gibt es spannenden Online-Content auf kika.de. Zudem können Fans im MDR TWEENS-Podcast „Schloss Einstein – total privat“ die persönliche Seite ihrer Einstein-Lieblinge kennenlernen. Nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sind die Einsteinerinnen und Einsteiner wieder in einer neuen Behind-the-Scenes Talkrunde „Secrets of Schloss Einstein“ mit Moderatorin Jessica Schöne. Hier sprechen die Darstellenden über ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und geben Einblicke in die Produktion der 26. Staffel.