Den Anfang macht am Samstag, 19. März 2022, um 20.15 Uhr „Die Ross Antony Show”. Der gebürtige Engländer und Entertainer freut sich dabei auf Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink, Marie Reim, CITY und Sonia Liebing, Tanja Lasch, More Than Words, Karsten Walter, „Fantasy“ sowie auf Comedian Matze Knop und Newcomer Florian Bunke. Am Samstag, 23. April 2022, um 20.15 Uhr folgt dann „Die Beatrice Egli-Show“.