Auf dem Festivalgelände präsentiert sich in diesem Jahr nicht nur das Sendestudio von MDR SPUTNIK, sondern auch viele andere MDR-Angebote. Im MDR CAMP, das auf dem diesjährigen SPUTNIK SPRING BREAK Premiere feiert, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der Vielfalt seiner Angebote für die junge Zielgruppe sicht- und direkt erlebbar. Insgesamt 14 MDR-Teams aus verschiedenen Redaktionen und Bereichen sind vor Ort, um ihre digitalen Angebote zu präsentieren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und neue Inhalte zu produzieren. Neben Redaktionen wie #hinREISEND, Exactly, Re:cap oder MDR WISSEN ist auch das MDR BildungsCentrum dabei. Aktuelle Azubis und Volontäre geben Tipps und Informationen zur Karriere beim MDR. Außerdem ist MDRfragt, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, mit besonderen Aktionen am Start. Registrierte MDRfragt-Teilnehmerinnen und Teilnehmer können beispielsweise online abstimmen, welcher DJ sie am nächsten Morgen auf dem Campingplatz wecken soll.