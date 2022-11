MDR I 29.11.2022 #unterAlmans – Doku-Serie von Radio Bremen und MDR erzählt migrantische Geschichte(n) aus Ost und West

Hauptinhalt

In der fünfteiligen Doku-Serie #unterAlmans trifft die Journalistin Salwa Houmsi Menschen, die in den letzten 70 Jahren nach Deutschland kamen. Sie erzählen von ihren Erfahrungen in der zweiten Heimat. Zu sehen ab 2. Dezember 2022 in der ARD Mediathek und am 5. Dezember 2022 um 23.50 Uhr im Ersten.