MDR | 28.08.2023 Vegan vs. Fleisch – MDR-Reihe „exactly“ fragt warum der Streit ums Essen eskaliert

Hauptinhalt

Unser Fleischkonsum ist ein Reizthema – am Esstisch, im Netz und auch in der Politik. Die „exactly“-Reportage geht der Frage nach, warum uns das Thema so triggert und die Fronten in den gesellschaftlichen Debatten so verhärtet sind – zu sehen ab 28. August, 10.00 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 19.00 Uhr auf dem MDR Investigativ YouTube Kanal.