Egal ob erste Periode, richtige Kondomgröße oder erstes Mal – all diese Themen, die Teenagern „wahrscheinlich peinlich“ sind, will das neue MDR-Angebot für sexuelle und pubertäre Aufklärung für alle Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen erklären.

"Wahrscheinlich peinlich" mit den beiden Hosts Viktoria Schackow und Philipp Dubbert. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

In kurzen, unterhaltsamen und zugleich informativen Clips geben zwei Hosts Tipps und Antworten. Eine von ihnen ist MDR-Volontärin Viktoria Schackow: „Wir wollen so was wie große Schwester oder großer Bruder sein und nicht über, sondern mit den Jugendlichen reden“, beschreibt sie die junge Ansprechhaltung. Die „Bruderrolle“ übernimmt Moderator Philipp Dubbert.



Entstanden ist „wahrscheinlich peinlich“ in einer Ausbildungsstation des aktuellen Volontariatsjahrgangs beim Bildungsangebot MDR WISSEN. In neun Wochen entwickelten die zehn Nachwuchsjournalisten eines der ersten öffentlich-rechtlichen Aufklärungsformate auf TikTok. Zielgruppe sind die 13- und 15-Jährigen, die altersmäßig zwischen dem Kinderkanal KiKA und dem Content-Netzwerk „funk“ liegen. „Wir haben uns bewusst für TikTok entschieden, weil das die Plattform ist, auf der die meisten jungen Menschen unterwegs sind“, erklärt Viktoria Schackow. Um die Plattform und ihren Algorithmus besser zu verstehen, haben sich die Volos intensiv mit TikTok auseinandergesetzt.